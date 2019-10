Stand: 16.10.2019 21:12 Uhr

Bomben-Entschärfung: Sperrung von A7 und Luftraum

In Hamburg-Schnelsen in der Straße Sassenhoff bereitet die Hamburger Feuerwehr die Entschärfung eines 500-Kilogramm-Blindgängers vor. Noch am Abend - bis 23 Uhr - soll die Weltkriegsbombe unschädlich gemacht werden. Anwohner in einem Umkreis von 300 Metern mussten deshalb ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Aus Sicherheitsgründen wird die Autobahn 7 während der Entschärfung gesperrt. Außerdem teilte der Flughafen am Abend mit, dass der Luftverkehr bereits still steht. Aktuell finden keine Starts und Landungen statt.

Feuerwehr: "Von Bombe geht große Gefahr aus"

In Hamburg-Schnelsen laufen auf Hochtouren die Vorbereitungen für eine Bomben-Entschärfung. Laut Feuerwehr-Sprecher Martin Schneider ist die Lage brisant, da der Blindgänger besonders gefährlich ist.







Gefährlicher Säurezünder

Nach Angaben von Feuerwehr-Sprecher Martin Schneider haben die Experten des Kampfmittelräumdienstes festgestellt, dass der Blindgänger einen Langzeit-Säurezünder hat, der dazu noch kaputt sei. Die Entschärfung müsse umgehend erfolgen, weil die Bombe praktisch jederzeit in die Luft fliegen könne. Der Kampfmittelräumdienst habe nur einen Versuch, um die Bombe zu entschärfen. Dafür werde ein Wasser-Schneidegerät eingesetzt. Gelinge dieser Versuch nicht, müsse die Bombe gesprengt werden.

Notunterkunft in Schule eingerichtet

Etwa 400 Anwohner sind von den Evakuierungsmaßnahmen betroffen. Für sie wurde für die Zeit der Sperrung eine Notunterkunft in der Schule "Hinter de Lieth" eingerichtet. Unter der Rufnummer 040 4286 52412 ist außerdem ein Bürgertelefon zu erreichen.

Der Blindgänger war am Mittwochnachmittag während Sondierungsarbeiten auf einer Wiese an einem alten Bauernhof entdeckt worden. Er liegt in einer Tiefe von etwa drei Metern.

Bombenentschärfung könnte in Kürze beginnen

Der Kampfmittelräumdienst ist am Fundort einer Bombe in Hamburg-Schnelsen zu einer letzten Lagebesprechung zusammengkommen. Die Entschärfung könnte in Kürze beginnen.







