Böller reißt Jugendlichem drei Finger ab

Einem 14-Jährigen sind bei der Explosion eines Böllers in Hamburg-Alsterdorf drei Finger der linken Hand abgerissen worden. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte, wurden Daumen, Mittel- und Ringfinger abgetrennt. Nach Angaben der Feuerwehr hatte der Jugendliche den Böller am Samstagabend auf dem Bürgersteig gefunden und dann angezündet. Unmittelbar nach dem Anzünden sei der Böller in der linken Hand des Jungen detoniert. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Jugendlichen zur Behandlung in ein Krankenhaus, er musste notoperiert werden. Aufgrund der Sprengkraft geht die Polizei davon aus, dass es sich um einen illegalen Böller handelte.

Feuerwehr ruft zu Vorsicht auf

Die Feuerwehr rief in diesem Zusammenhang noch einmal zu einem vorsichtigen Umgang mit Feuerwerkskörpern auf. So sollte man niemals versuchen, Böller-Blindgänger erneut zu zünden.

