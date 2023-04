Blutlache: Hamburger Polizei sucht nach verletzter Person

Stand: 17.04.2023 18:41 Uhr

Eine Blutlache am Ufer der Kleinen Alster in der Hamburger Innenstadt hat am Sonntagabend einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Noch immer ist die Herkunft des Blutes aber unklar.