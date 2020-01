Stand: 29.01.2020 14:10 Uhr - NDR 90,3

Blohm + Voss: Dock 10 bekommt durchsichtiges Dach

Das Dock 10 der Hamburger Traditionswerft Blohm + Voss bekommt ein spektakuläres Dach. Den internationalen Architektenwettbewerb gewann ein Entwurf von Werner Sobeck, der auch das Faltdach des Tennisstadions am Rothenbaum gezeichnet hat.

Gigantisches Schaufenster

Wer von der Fischauktionshalle auf die Werft Blohm + Voss schaut, sieht ab 2022 einen echten Blickfang. Das fast 290 Meter lange Dock 10 bekommt ein durchsichtiges Dach. Filigrane Stahlstützen und eine milimeterdünne dauerhafte Folie schaffen ein gigantisches Schaufenster. Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) lobte den Entwurf: "Das heißt, dass man auch von der gegenüberliegenden Uferseite sehen kann: Ja, hier liegen Schiffe in der Werft im Dock, hier wird an den Schiffen gearbeitet. Das ist das, was zu Hamburg gehört."

Lürssen-Gruppe investiert 13 Millionen Euro

Hamburg wollte ein edles Dach - und der Werft-Eigner, die Bremer Lürssen-Gruppe, entschied sich für nun präsentierte Konstruktion. Lürssen investiert 13 Millionen Euro in die Modernisierung des Docks. Mit dem Bau der Konstruktion soll Mitte 2020 begonnen werden.

Dach soll auch Orkanen standhalten

Blohm + Voss-Aufsichtsratschef Klaus Borgschulte sieht viele Vorteile, zum beispiel "bessere Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter. Auf der anderen Seite können wir damit in erheblichem Maße Geräusche, Schall, Abgase rausfiltern und damit die Umwelt schonen." Auch Orkanen soll das transparente Dach standhalten, das ergab jedenfall ein Modelltest im Windkanal.

