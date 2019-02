Stand: 28.02.2019 13:40 Uhr

Blindgänger in Winterhude entschärft

Im Hamburger Stadtteil Winterhude ist am frühen Donnerstagnachmittag in der Klärchenstraße eine Fliegerbombe entschärft worden. Es handelt sich um eine rund 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe mit einem Aufschlagzünder. Sie war am Morgen im Hinterhof eines Wohngebäudes entdeckt worden, wie ein Feuerwehr-Sprecher NDR 90,3 sagte. Für die Entschärfung wurde ein Sperrradius von 150 Metern und ein Warnradius von 400 Metern rund um den Fundort eingerichtet. Bis zu 1.000 Anwohner mussten laut Feuerwehr ihre Wohnungen verlassen, weitere rund 4.000 Menschen wurden angewiesen, sich in der vom Fundort abgewandten Seite ihrer Wohnungen zurückzuziehen. Die Feuerwehr hatte dazu aufgerufen, das Gebiet Maria-Louisen-Straße und Sierichstraße zu umfahren. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der Betrieb der U-Bahn-Linie U3 musste nicht unterbrochen werden.

Feuerwehr-Sprecher zum Bombenfund in Winterhude NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 28.02.2019 11:00 Uhr In der Klärchenstraße im Hamburger Stadtteil Winterhude ist eine Fliegerbombe gefunden worden. Feuerwehr-Sprecher Jan Ole Unger erklärt die Lage.







