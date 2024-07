Stand: 04.07.2024 18:46 Uhr Blindgänger in Hamburg-Heimfeld erfolgreich entschärft

Der Kampfmittelräumdienst hat am Donnerstagabend in Hamburg-Heimfeld ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg erfolgreich entschärft. Das teilte die Feuerwehr beim Kurznachrichtendienst X mit. Die Bombe war bei Sondierungsarbeiten gefunden worden. Sie lag in einem Hafenbecken an der Moorburger Straße. Für die Entschärfung wurden Straßen im Umkreis von 500 Metern um den Fundort gesperrt.

