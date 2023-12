Stand: 13.12.2023 13:20 Uhr Billstedt: Betrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen

In Billstedt ist eine 62-jährige Frau am Dienstagabend von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Sie war in der Merkenstraße mit ihrem Auto gegen zwei parkende Fahrzeuge gefahren. Ein Fußgänger hielt sie fest, bis die Polizei kam. Die stellte bei der Frau 2,3 Promille Alkohol im Atem fest.

