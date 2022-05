Stand: 13.05.2022 09:43 Uhr Bezirk Eimsbüttel geht gegen Schottergärten vor

Der Bezirk Eimsbüttel geht verstärkt gegen sogenannte Schottergärten vor. Laut Landesbauverordnung müssen in Hamburg nicht überbaute Flächen begrünt oder bepflanzt werden, um wasseraufnahmefähig zu sein. Der Bezirk macht Stichproben. In den vergangenen drei Jahren wurden über 450 Verfahren gegen Gartenbesitzer eingeleitet, heißt es in der Antwort auf eine Kleine Anfrage der SPD-Fraktion. Wer seinen Garten daraufhin nicht zügig umgestaltet, dem droht ein Bußgeld im dreistelligen Bereich. | Sendedatum NDR 90,3: 13.05.2022 08:00