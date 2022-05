Stand: 12.05.2022 11:00 Uhr Betrunkener am Bahnhof Altona festgenommen

Am Bahnhof Altona hat die Polizei einen stark betrunkenen Mann verhaftet. Eine Streife fand ihn mit 4,12 Promille am Boden liegend. Als sie seine Personalien überprüften, stellten die Beamtinnen und Beamten fest, dass der 34-Jährige per Haftbefehl gesucht wurde. Außerdem fahndete die Staatsanwaltschaft wegen Betrügereien nach ihm. Nachdem ein Arzt ihn untersucht hatte, musste der Mann seinen Rausch im Gefängnis ausschlafen. | Sendedatum NDR 90,3: 12.05.2022 11:00