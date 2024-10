Stand: 15.10.2024 06:18 Uhr Beschäftigte in Bezirksämtern sollen mehr Geld bekommen

Beschäftigte in den Hamburger Bezirksämtern sollen mehr Geld bekommen, wenn sie in direktem Kundenkontakt stehen. Das fordern SPD und Grüne, die ihren Antrag am Mittwoch in die Bürgerschaft einbringen wollen. Wie hoch die Zuschläge ausfallen sollen, ist noch unklar. Außerdem sollen die sieben Bezirksamtsleitungen pro Monat 1.100 Euro mehr erhalten. Sie verdienen bislang 8.900 Euro.

