Bus kracht durch Glaswand und hängt über Rolltreppe

Schwerer Unfall am Bergedorfer Busbahnhof: Eine Busfahrerin hat am Mittwochmittag offenbar die Kontrolle über einen Gelenkbus verloren und ist durch eine Glaswand gefahren. Der Bus kam über dem Schacht einer Rolltreppe zum Stehen. Die Busfahrerin kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Ein Passant wurde durch umherfliegende Trümmer ebenfalls verletzt. Im Bus hatten sich keine Fahrgäste aufgehalten.

Höhenretter der Feuerwehr und ein Kran sollen bei der Bergung des Busses helfen. Die Ursache für den Unfall ist noch unklar.

Der Bahnhof Bergedorf ist derzeit für Busse gesperrt, wie der VHH mitteilte. Die Busse enden oder beginnen wegen des Unfalls an den Stationen Am Bergedorfer Hafen beziehungsweise am Lohbrügger Markt. Der Zugverkehr findet statt, jedoch ist die Bahnhofshalle gesperrt.

