Belohnung: Polizei sucht Messerstecher vom Beatles-Platz Stand: 09.02.2023 13:57 Uhr Seit Juli 2022 sucht die Hamburger Polizei nach einem jungen Mann, der einen anderen durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt hatte. Nun hat die Staatsanwaltschaft eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgelobt.

Der etwa 17 bis 19 Jahre alte mutmaßliche Täter soll am 23. Juli vergangenen Jahres vor einem Lokal auf der Reeperbahn in der Nähe des Beatles-Platzes einen 16-Jährigen mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben. Ein 22-Jähriger wollte den Täter an der Flucht zum U-Bahnhof St. Pauli hindern und wurde dabei am Kopf verletzt. Diese Verletzung konnte aber ambulant behandelt werden.

Messer in den Bauch gerammt

Nach bisherigen Ermittlungen waren zuvor zwei Gruppen junger Männer in einem Club schon an der Reeperbahn aneinandergeraten. Als die Gruppen später auf dem Beatles-Platz zufällig erneut aufeinandertrafen, soll der Gesuchte ein Messer gezogen und es dem 16-Jährigen in den Bauch gerammt haben.

Belohnung für Hinweise, die zur Aufklärung führen

Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat und zur Identifizierung oder Ergreifung des Täters führen, hat die Staatsanwaltschaft nun eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgelobt. Hinweise zum mutmaßlichen Täter nimmt die Polizei unter 040 / 4286-56789 oder per E-Mail entgegen.

