Bekennerschreiben zu Brandanschlag bei Kerstan aufgetaucht

Linksextremistinnen und -extremisten haben einen versuchten Brandanschlag auf eine Wärmepumpe am Haus von Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) in Bergedorf für sich reklamiert. Es sei sein "Abschiedsgeschenk", hieß es in einem Bekennerschreiben. Zu Beschädigungen sei es dort nicht gekommen, vor Ort wurden aber Beweismittel sichergestellt. Der 58-jährige Politiker hatte angekündigt, dass er aus gesundheitlichen Gründen sein Amt abgeben werde.

