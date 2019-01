Stand: 30.01.2019 07:29 Uhr

Beißender Gestank: Ursache offenbar ermittelt

Fast 200 Hamburger haben sich am Dienstagabend bei Polizei und Feuerwehr gemeldet. Der Grund: Geruchsbelästigung im Stadtgebiet. Die Anrufer klagten über einen Gasgeruch. Zunächst konnte die Feuerwehr die Ursache nicht ausmachen und riet vorsichtshalber dazu, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Kurz vor Mitternacht teilte sie dann mit, dass Spezialisten im Bereich des Köhlbrands einen Austritt eines chemischen Nebenproduktes entdeckt hätten. Dieses habe den fauligen Geruch in großen Teilen des Stadtgebietes verursacht. Ein zunächst vermutetes Gasleck schloss die Feuerwehr inzwischen aus. Wahrscheinlicher sei, dass ein Unternehmen große Mengen eines schwefelhaltigen Reinigungsmittels benutzt habe, das in die Umwelt gelangte. Eine Gesundheitsgefahr habe nicht bestanden, so die Feuerwehr.

Feuerwehreinsätze wegen Geruchsbelästigung NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 30.01.2019 06:00 Uhr Die Hamburger Polizei sucht nach den Verantwortlichen für den beißenden Gestank, der am Dienstagabend über weiten Teilen der Stadt lag. Fast 200 besorgte Anrufer meldeten sich bei der Feuerwehr.







Gestank von den Landungsbrücken bis zum Flughafen

Der Gestank wurde zuerst an den Landungsbrücken festgestellt und zog dann wie an einer Perlenschnur Richtung Norden, wie Feuerwehrsprecher Martin Schneider NDR 90,3 sagte. Betroffen war ein Gebiet von den Landungsbrücken über Rotherbaum bis nach Eppendorf und weiter in den Hamburger Norden bis zur Landesgrenze nach Norderstedt. Auch an den Flughafenterminals beschwerten sich Passagiere. Die Feuerwehr hatte am Abend auch eine Meldung über das Warnsystem "Katwarn" herausgegeben, kurze Zeit später gab sie aber Entwarnung.

Wasserschutzpolizei ermittelt

Die Feuerwehr nahm im Laufe des Abends immer wieder Messungen vor, um die Luft zu überprüfen. Schließlich wurde festgestellt, dass möglicherweise ein Unternehmen unterhalb der Köhlbrandbrücke für die Geruchsbelästigung verantwortlich war. Durch eine sogenannte inverse Wetterlage mit extrem wenig Wind konnte sich der beißende Gestank offenbar nicht verflüchtigen. Die für Umweltdelikte zuständige Wasserschutzpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Gestank über Hamburg sorgt für Aufregung NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 30.01.2019 06:00 Uhr Autor/in: Nicolas Lieven Zahlreiche Anrufe besorgter Bürger sind am Dienstagabend bei der Hamburger Feuerwehr eingegangen. Ein beißender Geruch zog durch weite Teile der Stadt.







Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 30.01.2019 | 06:00 Uhr