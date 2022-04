Baumfällungen: Radweg-Pläne in Bramfeld werden überarbeitet Stand: 12.04.2022 07:12 Uhr Wenn in Hamburg gebaut wird, dann werden dafür auch immer wieder Bäume gefällt. Für den Ausbau von Radwegen zum Beispiel - so ist es auch in Bramfeld geplant. Doch es gibt Proteste. Und die zeigen offenbar Wirkung.

Mehr als 6.000 Unterschriften sind schon zusammengekommen bei einer Petition, die Anwohnerinnen und Anwohner vor etwa einem Monat gestartet hatten. Denn an der Karlshöhe in Bramfeld sollen mehr als 50 zum Teil uralte Bäume weg, damit neben der Fahrbahn ein neuer, breiterer Radweg entstehen kann - abgetrennt durch Kantsteine. Das jedenfalls war bislang der Plan der Stadt. Das Argument: Laut Polizei hätten sich am jetzigen Radweg Unfälle gehäuft, denn er verläuft hinter einem Grünstreifen mit Bäumen, direkt neben dem Fußweg.

Pläne sollen nochmal überarbeitet werden

Die Verkehrsbehörde lenkt nun allerdings ein: Die Einschätzungen stammten noch aus dem Jahr 2018, inzwischen beurteile die Polizei die Verkehrssituation anders. Deshalb sollen die Pläne nun noch mal überarbeitet werden, damit doch noch möglichst viele der Bäume erhalten werden können.

AUDIO: Baumfällungen in Bramfeld: Protest zeigt Wirkung (1 Min) Baumfällungen in Bramfeld: Protest zeigt Wirkung (1 Min)

Fällungen nur "im absolut notwendigen Maß"

Grundsätzlich sollten Fällungen immer auf "das absolut notwendige Maß" reduziert werden, sagte ein Sprecher der Verkehrsbehörde. Es gehe aber auch immer um die Verkehrssicherheit. "Wir wollen sicher und komfortable Verkehrswege für alle schaffen und erhalten. Wo dafür Fällungen nötig sind, bemühen wir uns in möglichst unmittelbarer Nähe Bäume nachzupflanzen - sehr häufig in einer höheren Anzahl."

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 12.04.2022 | 07:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Fahrrad