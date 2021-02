Bau des Altonaer Deckels startet demnächst mit Vollsperrung Stand: 11.02.2021 13:43 Uhr Nach umfangreichen Vorarbeiten an der A7 soll der Bau des Lärmschutztunnels Altona demnächst offiziell beginnen. Der erste Spatenstich für das Bauwerk werde am 12. März gefeiert, sagte Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) am Donnerstag.

Die Bauzeit werde acht Jahre betragen. Der sechsspurige Verkehr auf der A7 soll währenddessen aufrechterhalten bleiben. Allerdings wird die Autobahn zwischen dem Dreieck Hamburg-Nordwest und -Heimfeld vom 18. bis zum 22. März voll gesperrt. Während der 79-stündigen Sperrung sollen drei Brücken halbseitig abgerissen werden.

Erste Röhre soll 2025 fertig sein

Die Fertigstellung der ersten Tunnelröhre ist für Ende 2025 geplant. Von da an soll der gesamte Autobahnverkehr unter dem Betondeckel verschwinden. Für die Anwohnenden werde der Verkehrslärm dann schon nahezu vollständig verschwunden sein, erklärte der Bereichsleiter der Bundesplanungsgesellschaft DEGES.

"Bauwerk der Superlative"

2,2 Kilometer lang und 45 Meter breit werde das "Bauwerk der Superlative." Noch nie habe man in Deutschland einen so großen Autobahntunnel unter laufendem Verkehr gebaut. Verkehrssenator Tjarks sieht den Bau als noch größere Herausforderung als den Lärmschutztunnel Stellingen: "Der Tunnel ist mehr als doppelt so lang, er ist städtebaulich wichtig und wir sind froh, dass wir hier sehr viel mehr Lärmschutz bekommen."

AUDIO: A7-Deckel in Altona vor dem Baustart (1 Min)

Hamburg zahlt 290 Millionen Euro

Die Baukosten für das Projekt betragen 790 Millionen Euro. Hamburg werde 291 Millionen Euro übernehmen, sagte Tjarks. Die Kosten für die Begrünung des 19 Hektar großen Deckels seien darin noch nicht enthalten.

