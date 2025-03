Stand: 07.03.2025 17:11 Uhr Barmbek-Nord: Autofahrerin fährt Fußgängerin an

In Barmbek-Nord ist am Freitagvormittag eine Frau bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei wurde die Fußgängerin an der Fuhlsbüttler Straße von einem einparkenden Auto erfasst. Offenbar hatte die Fahrerin die Kontrolle über ihren Wagen verloren und die 46-Jährige auf dem Gehweg angefahren. Sanitäter und ein Notarzt brachten die Verletzte ins Krankenhaus.

