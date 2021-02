Barmbek: Neubau-Quartier soll Wärme aus Abwasser nutzen Stand: 08.02.2021 17:22 Uhr Erstmals wird in Hamburg ein Neubau-Quartier Wärme aus Abwasser nutzen. Wie das gehen soll haben am Montag Hamburg Energie und ein Immobilienunternehmen vorgestellt.

Einmal den Stöpsel der Badewanne gezogen und schon laufen 120 Liter warmes Wasser in die Kanalisation. Auch aus Waschmaschine und Geschirrspüler rauscht noch heißes Wasser in die Leitung. Und beim Abgießen des Nudelwassers sind es drei bis vier Liter, die fast noch kochen. Diese Wärmeenergie fließt bislang ungenutzt in Richtung Kläranlage.

AUDIO: In Barmbek wird aus Abwasser Energie gewonnen (1 Min)

Wärmetauscher entziehen dem Abwasser die Restwärme

In dem Neubau-Quartier an der Barmbeker Dieselstraße soll das anders werden: Hamburg Energie hat auf einer Strecke von gut 100 Metern 53 Wärmetauscher im Siel installiert. Diese entziehen dem Abwasser die Restwärme - immerhin noch 12 bis 20 Grad. Mit der so gewonnenen Energie werden unter anderem die Heizungen und die Warmwasseranlagen für die 149 Miet- und Eigentumswohnungen versorgt. Bis zu 45 Tonnen CO2 sollen sich so jährlich einsparen lassen.

Hamburg Energie prüft Einsatz bei weiteren Projekten

Zur Zeit wird laut Nicole Buschermöhle, Sprecherin von Hamburg Energie, bei einem Dutzend Projekte geprüft, ob sie sich für eine Energiegewinnung aus der Wärme des Abwassers eignen. Das sei jedoch nicht für jeden Neubau wirtschaftlich und auch nicht für jedes Siel geeignet.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 08.02.2021 | 17:00 Uhr