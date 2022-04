Bahrenfeld: Feuer zerstört Lagerhalle - ein Wohnhaus geräumt Stand: 07.04.2022 06:42 Uhr Ein Feuer hat am Mittwochabend eine Lagerhalle in Hamburg-Bahrenfeld zerstört. Ein Wohnhaus sei laut Feuerwehr in der Nähe geräumt worden, rund 130 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Zunächst brannten mehrere Holzpaletten auf dem Betriebshof eines Trockenbauunternehmens in einer Straße am Diebsteich, das war gegen Mitternacht. Das Feuer breitete sich aus, schließlich standen mehrere Lagerhallen in Vollbrand. Die Flammen schlugen mehrere Meter hoch, der Feuerschein war von Weitem zu sehen.

Ein nahegelegenes Wohnhaus wurde geräumt

Augenzeugen entdeckten den Brand und alarmierten die Feuerwehr. Böen wehten dichte Rauchschwaden durch die umliegenden Straßen und über den Friedhof Diebsteich. Auch zwei Lkw-Anhänger gerieten in Brand, sie standen an der Straße vor der Lagerhalle. Ein Wohnhaus in der Nähe sei geräumt worden.

Gefahrenmeldung wegen Rauchentwicklung

Wegen der starken Rauchentwicklung in Bahrenfeld, Lurup, Eidelstedt und Schnelsen wurde eine Gefahrenmeldung herausgegeben. Bewohnerinnen und Bewohner dieser Stadteile wurden aufgefordert, das Gebiet zu meiden und Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Keine Verletzten

Die Feuerwehr war mit mehreren Drehleitern und Spezialgeräten im Einsatz. Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Verletzt wurde niemand.

