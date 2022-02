Baby zu Tode geschüttelt: Vater muss sieben Jahre in Haft Stand: 11.02.2022 14:46 Uhr Sieben Jahre und neun Monate Gefängnis: Das ist das Urteil für einen Vater aus Wandsbek, der im Mai sein Baby stark geschüttelt und dadurch tödlich verletzt hatte.

Das Hamburger Landgericht ist davon überzeugt, dass er den Tod des drei Monate alten Kindes in Kauf genommen hat. Es fließen viele Tränen im Gericht. Die Mutter des getöteten Babys schluchzt beim Urteil laut. Auch andere Verwandte weinen. Nur der Angeklagte nicht. Der sitzt ganz stumm da.

Haftstrafe wegen Totschlags

Das Gericht verurteilt ihn wegen Totschlags, folgt aber seiner Schilderung, was an jenem Nachmittag geschah. Der 30-Jährige war mit dem kleinen Mädchen allein zu Hause. Im Badezimmer stolperte er mit dem Kind auf dem Arm. Das Baby schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf - Schädelbruch. Den hätte das Baby überlebt, so das Gericht.

Lebenslange Schuld für Tod des eigenen Kindes

Dann aber schüttelte der Vater das Kind. "Dabei hatte er erkannt, dass es schon verletzt war und eigentlich Schutz und Hilfe brauchte", so der Vorsitzende Richter. Der 30-Jährige habe aus Wut und Frustration unüberlegt gehandelt. Der Richter sagte, der Vater werde sein Leben lang von der Schuld gezeichnet sein, sein eigenes Kind getötet zu haben. Zitat: "Mehr Strafe geht nicht."

Verteidigung ging nicht von einem Tötungsvorsatz aus

Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer eine Freiheitsstrafe von zwölf Jahren wegen Totschlags gefordert. Der Verteidiger des Angeklagten geht nicht von einem Tötungsvorsatz aus. Sein Mandant sei deshalb lediglich wegen fahrlässiger Tötung zu verurteilen, sagte der Anwalt. Sollte die Kammer von einem Tötungsvorsatz ausgehen, handelt es sich seiner Meinung nach um einen minderschweren Fall des Totschlags. Die zu verhängende Freiheitsstrafe solle vier Jahre nicht übersteigen. Der Vertreter der Nebenklägerin, die Mutter des Kindes, schloss sich dem Standpunkt des Verteidigers an.

Angeklagter räumte ein, Tochter kurz geschüttelt zu haben

Der nicht vorbestrafte 30-Jährige hatte am zweiten Prozesstag eingeräumt, seine Tochter kurz geschüttelt zu haben. Das sei aber in Folge eines Unfalls geschehen. Ein psychiatrisches Gutachten sieht keine Anhaltspunkte für eine Einschränkung der Schuldfähigkeit des Mannes. Die Öffentlichkeit war für Teile des Prozesses ausgeschlossen. Im Laufe des Verfahrens hatten sich mögliche Versäumnisse des Jugendamts ergeben, die das Bezirksamt Wandsbek zurückgewiesen hatte.

