"Autoposer"-Kontrolle bei Hochzeit in Glinde

Beamte der Hamburger Sonderkommission "Autoposer" sind am Sonnabend bei einer Hochzeitsfeier mit rund 600 Gästen in Glinde in Schleswig-Holstein im Einsatz gewesen. Dabei wurden ein Mercedes und ein Ferrari sichergestellt. Auch ein goldener Lamborghini mit Hamburger Kennzeichen wurde kontrolliert. Gestartet war der Hochzeitskorso mit rund 30 Autos und Motorrädern in Lübeck. Laut Polizei kam es zu vielen Verkehrsverstößen. Anschließend begleiteten Beamte die Luxusfahrzeuge auf der Autobahn 1 zur Feier in Glinde.

Polizei kontrolliert Luxusautos bei Hochzeit in Glinde NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 09.06.2019 10:00 Uhr Polizisten der Hamburger Sonderkommission "Autoposer" haben bei einer Hochzeitsfeier mit rund 600 Gästen in Glinde Luxusautos kontrolliert - und sichergestellt.







