Autobahn-Koordinator: Staus unvermeidlich in Hamburg Stand: 29.10.2021 13:16 Uhr Der frühere Baustellenkoordinator und jetzige Koordinator der Autobahn GmbH Nord, Christian Merl, hat sich in die Debatte über die Stausituation in Hamburg eingeschaltet. Brücken und Straßen müssten saniert werden und das gehe nicht ohne Staus, so Merl.

Er stützt damit Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne). Tjarks geht davon aus, dass es in Hamburg jahrelang Staus wegen Baustellen geben wird - und geriet dafür in die Kritik.

Merl: Besondere Herausforderung durch Elbe

Dass die Brücken erneuert werden, sei kein spezielles Hamburger Problem, sagte Merl. Das gelte für ganz Deutschland. Die besondere Herausforderung in Hamburg sei die Elbe und damit entsprechend viele Brücken, so Merl.

A7 soll vor Eingriff in A1 fertig sein

Die Norderelbbrücke der A1 sei nur noch fünf Jahre befahrbar. "Ziel ist, dass die A7 fertig wird, bevor wir verkehrlich in die A1 eingreifen. Das ist so getimt, dass das auch alles klappen wird und es zu keiner Sperrung kommt. Aber wir müssen es tun", erläuterte Merl.

"Mobilitätswende ist unvermeidlich"

Ähnlich unvermeidlich ist laut Merl die Mobilitätswende: "Einen Menschen mit einem riesengroßen SUV wird es in der Zukunft so nicht mehr geben können. Sondern es müssen mehr Menschen auf kleinerem Raum ihre Mobilitätsaktivität abwickeln können." Und das gehe nur über einen gut ausgebauten ÖPNV, so Merl.

