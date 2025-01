Stand: 19.01.2025 15:10 Uhr Auto prallt gegen Baum: Smartphone löst Notruf aus

In Norderstedt hat ein Smartphone nach einem Unfall für schnelle Hilfe gesorgt. Am frühen Sonntagmorgen war ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug von der Straße Halloh abgekommen und gegen einen Baum geprallt - dabei verlor er das Bewußtsein. Sein Handy hatte die Kollision aber registriert und den Standort automatisch an die Rettungskräfte geschickt. Die brachten den Fahrer schnell in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr bezeichnete eine solche automatische Unfallerkennung als nützlich, wies aber darauf hin, dass sie keine mannuellen Notrufe ersetzen könne, bei denen weitere nützliche Informationen mitgeteilt werden könnten.

