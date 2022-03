Aurubis startet Verwertung von Batterien aus E-Autos Stand: 07.02.2022 20:06 Uhr Zukunftstechnologie made in Hamburg: Aurubis will Batterien aus E-Autos recyclen. Der Metallhersteller auf der Veddel hat dafür am Freitag eine Testanlage in Betrieb genommen.

E-Autos, E-Busse und E-Scooter: Wer elektrisch unterwegs ist, gilt als modern und umweltfreundlich. Die Batterien für den Antrieb enthalten sogenannte seltene Erden und die sind wertvoll. Grundsätzlich ist so ein E-Auto-Akku aber echter Sondermüll. Beim Aurubis will man aus den ausgedienten und geschredderten Lithium-Ionen-Akkus die wertvollen Metalle herausfiltern und für die nächste Batterieproduktion nutzbar machen.

AUDIO: Aurubis: Recycling-Testanlage für E-Auto-Batterien in Betrieb (1 Min) Aurubis: Recycling-Testanlage für E-Auto-Batterien in Betrieb (1 Min)

In fünf Jahren vom Testbetrieb zum Massenmarkt

"Verschrotten können viele, wir wollen die wertvollen Stoffe wieder in den Kreislauf bringen", so ein Aurubis-Sprecher gegenüber NDR 90,3. Innerhalb von fünf Jahren will das Hamburger Unternehmen aus dem Testbetrieb einen Massenmarkt machen. Bedeutet: Aus der sogenannten schwarzen Masse der geschredderten Akkus so viel Lithium, Nickel, Kobalt, Mangan und Graphit gewinnen, dass sich der Aufwand lohnt.Aurubis rechnet dafür mit Investitionskosten von 200 Millionen Euro.

Batterierecycling als Zukunftsmarkt

Weil immer mehr Elektroautos gekauft werden, gilt Batterierecycling als Zukunftsmarkt. Neben Aurubis investieren auch andere Unternehmen in die Wiederverwertung. Die Lebensdauer der Akkus liegt laut ADAC derzeit bei schätzungsweise 8 bis 10 Jahren. Batteriehersteller wie das schwedische Unternehmen Northvolt, das in Heide in Schleswig-Holstein ein neues Batteriewerk plant, wollen deshalb ebenfalls Recyclingkapazitäten direkt neben der Fertigung aufbauen.

