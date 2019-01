Stand: 30.01.2019 14:32 Uhr

Arbeiter nehmen dem "Alten Schweden" das Gold ab

Eine Online-Petition hat nichts genützt: Der "Alte Schwede" darf seine Goldfarbe nicht behalten. Einen Monat, nachdem Unbekannte den Findling am Elbufer mit Farbe besprüht hatten, sollen Arbeiter den Stein heute reinigen.

"Alter Schwede" verliert sein Gold NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 30.01.2019 14:00 Uhr Einen Monat, nachdem Unbekannte den Findling am Elbufer mit goldener Farbe besprüht haben, sollen Arbeiter den Stein reinigen.







1 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Mit Graffiti besprüht

Der Glanz vergangener Tage ist inzwischen sowieso passé, weil die goldene Lackfarbe durch die Witterung verblasst ist. Zudem haben Unbekannte in den vergangenen Tagen dem Stein zusätzlich mit Graffitti zugesetzt. Rundherum auf dem riesigen Findling am Elbstrand in Övelgönne sind bunte Symbole aufgesprüht worden - auch politische Botschaften, wie eine Sprecherin der Hafenverwaltung HPA im Gespräch mit NDR 90,3 sagte.

Noch im Laufe des Tages soll der komplette Stein gesandstrahlt werden. Dabei werden nicht nur die Graffitti, sondern auch die Reste der goldenen Farbe insgesamt entfernt. Was der Einsatz kostet, ist ebenso unklar wie die Frage, ob die Farbe giftig ist.

Vom Grauling zum Gold-Star und zurück



















Alter Schwede wurde zum Selfie-Hotspot

Kurz nach Silvester hatten Unbekannte nahezu den kompletten Findling am Elbstrand vergoldet. Bis jetzt hat sich niemand dazu bekannt. Tausende Hamburger und Besucher pilgerten zum Elbstrand - auch um sich mit dem 20-Tonnen-Riesen fotografieren zu lassen. Im Internet wurde eine Online-Petition gestartet, die bewirken wollte, dass der Stein dauerhaft golden bleibt. Auch in einem Online-Voting von NDR.de hatten sich über 80 Prozent der Teilnehmer dafür ausgesprochen, die goldene Farbe auf dem Stein zu belassen.

Daraus aber wird nun nichts. Der "Alte Schwede" ist mit einer Spezialgrundierung versiegelt, so dass die Farbe vollständig entfernt werden kann.

Seit der Jahrtausendwende am Elbstrand

Der Findling war während einer Eiszeit vor etwa 400.000 Jahren aus Mittelschweden nach Norddeutschland gerutscht. Er wurde im September 1999 bei Baggerarbeiten zur Elbvertiefung gefunden. Ein Schwimmkran barg den Felsen aus dem Fluss und brachte ihn an den Hamburger Elbstrand. Dort wurde er am 6. Juni 2000 auf den Namen "Alter Schwede" getauft. Im Jahr 2001 wurde er als Naturdenkmal unter Schutz gestellt. Der Findling darf somit nicht zerstört, beschädigt oder verändert werden.

Weitere Informationen Findling verliert den goldenen Glanz Der "Alte Schwede" am Hamburger Elbstrand wird langsam wieder grau. Der Regen hat Teile der goldenen Farbe abgespült, mit der Unbekannte den Felsen Anfang des Jahres besprüht hatten. (04.01.2019) mehr Goldener Findling wird zum Selfie-Hotspot Der "Alte Schwede" am Hamburger Elbstrand ist zum Selfie-Hotspot geworden. Der Findling war von Unbekannten mit goldener Farbe besprüht worden. Stimmen Sie ab: Soll die Farbe bleiben? (02.01.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 04.01.2019 | 14:00 Uhr