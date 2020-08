Stand: 20.08.2020 06:28 Uhr - NDR 90,3

Anschlag in Hanau: Hunderte gedenken in Hamburg

Rund 400 Menschen haben am Mittwochabend auf dem Stübenplatz im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg an einer spontanen Versammlung zum Gedenken an die Opfer des Anschlags in Hanau teilgenommen. Den ursprünglich geplanten Aufzug am S-Bahnhof Veddel hatte die Polizei zuvor nach eigenen Angaben unterbunden, weil mit rund 1.000 Teilnehmern mehr Menschen als die genehmigten 500 vor Ort waren.

Gedenken an Anschlag in Hanau Hamburg Journal - 19.08.2020 19:30 Uhr Im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg haben sich Hunderte Menschen versammelt, um gegen Rechtextremismus zu demonstrieren. Anlass ist das gedenken an den Anschlag in Hanau.







Angemeldet war die Veranstaltung unter dem Motto "Sechs Monate nach dem 19. Februar - Erinnerung, Gerechtigkeit, Aufklärung, Konsequenzen". In einem Online-Aufruf forderten die Organisatoren unter anderem eine lückenlose Aufklärung der Tat, politische Konsequenzen und Unterstützung für die hinterbliebenen Familien. Dem Veranstalter sei es am Abend freigestellt worden, den Aufzug auf bis zu 500 Teilnehmer zu verkleinern oder eine stationäre Kundgebung abzuhalten, sagte ein Polizeisprecher. Später als geplant startete diese Spontanversammlung schließlich am Stübenplatz mit der Vorgabe, bis 22 Uhr abgeschlossen zu sein und die Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie einzuhalten.

Bundesweit mehrere Veranstaltungen

Die Versammlung war eine von vielen bundesweit angekündigten Gedenk- und Protestaktionen. Am Abend des 19. Februar hatte ein 43-Jähriger in Hanau neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen. Er soll auch seine Mutter umgebracht haben, bevor er sich selbst tötete. Vor der Tat hatte der Mann Pamphlete mit Verschwörungstheorien und rassistischen Ansichten im Internet veröffentlicht.

