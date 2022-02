Annen: Keine Waffenlieferungen in die Ukraine Stand: 23.02.2022 20:33 Uhr Die Krise in der Ukraine beschäftigt die deutsche Politik. Niels Annen (SPD), Bundestagsabgeordneter aus Hamburg und Parlamentarischer Staatssekretär im Entwicklungshilfeministerium, äußerte sich am Mittwochabend im Hamburg Journal des NDR Fernsehens.

Annen, der erst kürzlich in der Ukraine war, bewertete die Lage in dem Land als "ausgesprochen gefährlich". Möglicherweise habe die Diplomatie noch eine Chance, aber man müsse sich auch auf ein "negatives Szenario" vorbereiten. Die Sorge in der Ukraine vor einem Krieg sei sehr berechtigt. Russlands Präsident Wladimir Putin habe sich offenbar entschieden, den Weg der Konfrontation zu gehen - möglicherweise mit dem Risiko, einen großen Krieg in Europa zu führen.

Man dürfe nicht vergessen, dass es im Osten der Ukraine seit acht Jahren militärische Auseinandersetzungen gebe. Etwa 13.000 Soldatinnen und Soldaten hätten an der Grenze zu den umstrittenen Gebieten ihr Leben verloren. "Die Menschen kennen das, und sie wissen, was eine solche Auseinandersetzung bedeutet", so Annen.

Annen: Keine Waffenlieferungen in die Ukraine

Der SPD-Politiker sagte, es sei richtig von der Bundesregierung, keine Waffen in die Ukraine zu liefern. "Es bleibt bei dem Nein, und es ist auch gut begründet. Wir haben strenge Gesetze. Wir glauben auch nicht, dass es in einer solchen Situation hilft, Waffen zu liefern." Er könne zwar entsprechende Forderungen der ukrainischen Seite verstehen und er wolle das auch nicht kritisieren, trotzdem denke er, man wisse in der ukrainischen Hauptstadt Kiew, was die Bundesregierung könne. Man sollte sich in einer solch schwierigen Situation nicht noch untereinander streiten.

Entwicklungshilfe: Deutschland "verlässlicher Partner"

Deutschland sei neben den USA der größte Geldgeber der Ukraine bei der Entwicklungshilfe. Annen hob hervor, dass "kein Land ein so verlässlicher Partner" für die Ukraine sei wie Deutschland. Man habe zum Beispiel den Binnenvetriebenen geholfen, die aus dem Osten des Landes geflohen sind. Man habe Wohnungen gebaut und Kredite bereitgestellt. Außerdem habe man in die Zukunft investiert. Als Beispiele nannte er die Energiepolitik und eine Verwaltungsreform.

