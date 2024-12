Stand: 28.12.2024 10:36 Uhr Angriffe auf Einsatzkräfte in Hamburg

Immer wieder werden Polizistinnen und Polizisten auch in Hamburg während ihrer Dienstzeit angegriffen. Allerdings waren es dieses Jahr weniger Angriffe also noch 2023. Das hat ein Polizeisprecher mitgeteilt. Demnach wurden in den ersten neun Monaten fast 900 solcher Fälle registriert - voriges Jahr waren es in diesem Zeitraum noch 49 Fälle mehr. Bei Feuerwehr und Rettungsdienst sind die registrierten Angriffe in etwa gleich geblieben.

