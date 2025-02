Stand: 05.02.2025 12:17 Uhr Altona: Ausbildungs- und Jobmesse für soziale Berufe

In Hamburg-Altona haben fast 600 Menschen eine Ausbildungs- und Jobmesse für soziale Berufe besucht. Die Diakonie warb damit für Nachwuchs- und Fachkräfte. Unter dem Motto "Next Step Diakonie" präsentierten im Dorothee-Sölle-Haus in der Königstraße am Dienstagnachmittag mehr als 30 Aussteller ihre Arbeitsangebote - darunter Krankenhäuser, Schulen und Hochschulen aus dem gesamten Stadtgebiet. Interessierte konnten Berufsfelder wie zum Beispiel Pflege, Erziehung und Logopädie kennenlernen und Fragen stellen.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 04.02.2025 | 19:30 Uhr