Alsterschwäne sind zurück aus dem Winterquartier Stand: 04.05.2021 08:46 Uhr "Schwanenvater" Olaf Nieß begleitete die Vögel am Dienstagmorgen auf ihrem Weg aus dem Winterquartier am Eppendorfer Mühlenteich zurück auf die Außenalster.

Die Frühlingsboten sind da: Rund 120 Alsterschwäne sind am Dienstag in Hamburg nach etwa einem halben Jahr aus dem Winterquartier zurückgekehrt. "Schwanenvater" Olaf Nieß und seine Helferinnen und Helfer begleiteten die Tiere mit Booten vom Eppendorfer Mühlenteich bis zur Außenalster in Höhe des Lokals "Alster-Cliff". Von dort aus suchten die Vögel ihre angestammten Reviere auf.

Im November geht es wieder zurück

Wegen der Corona-Pandemie sollten größere Menschen-Ansammlungen während der Aktion vermieden werden. Allerdings blieben entlang der Strecke immer wieder Schaulustige stehen, um das Spektakel zu verfolgen. Bis November können die Schwäne nun ihre Freiheit in vollen Zügen genießen. Dann werden sie wieder ins Winterquartier gebracht. Am Eppendorfer Mühlenteich bekommen sie während der kalten Monate, falls nötig, Futter. Zudem wird das Wasser dort ständig eisfrei gehalten.

Schwanenwesen mit langer Tradition

Das Hamburger Schwanenwesen gibt es seit dem 11. Jahrhundert. Die Planstelle des "Schwanenvaters" existiert seit 1674 und ist damit die älteste Behördenplanstelle der Stadt. Nieß zufolge brachen die Hamburger Stadtväter damals mit dem Brauch, dass das Halten von Schwänen Fürsten und Königen vorbehalten war. Bis heute gilt die Legende, dass Hamburg den Status als Freie und Hansestadt nur so lange hält, wie es Schwäne auf der Alster gibt.

Weitere Informationen Hamburger Alsterschwäne ziehen ins Winterquartier um Die Hamburger Alsterschwäne sind zum Eppendorfer Mühlenteich gebracht worden. "Schwanenvater" Olaf Nieß begleitete die Vögel. (18.11.2020) mehr 3 Min Heimatkunde: Alsterschwäne Die Alsterschwäne spielen in Hamburg eine außergewöhnliche Rolle. Wer sie beleidigte, musste früher sogar ins Gefängnis. Fünf Fakten über die Wildvögel in der Heimatkunde. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 04.05.2021 | 11:00 Uhr