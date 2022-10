Alsterfleete in Hamburg geleert Stand: 19.10.2022 20:24 Uhr In der Hamburger Innenstadt hat am Mittwoch ein Leerlauf aller Alsterfleete stattgefunden. Währenddessen prüfte der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) unter anderem den Zustand der Fleete und Brücken.

Bis zum Nachmittag waren die LSBG-Mitarbeiter auf Kontrollgang. Dabei fanden sie unter anderem 15 Elektro-Roller, zwei E-Bikes, Einkaufswagen und Straßenschilder. Weil der Niedrigstand der Elbe nicht so tief war wie in der Vorhersage, stand noch mehr Wasser als geplant in den Fleeten. Auch die sogenannte grüne Schute lief auf Grund. Der ehemalige Lastenkahn ist ein Umweltprojekt des BUND. Dessen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nutzten den Leerlauf am Mittwoch, um den Lebensraum der Tiere und Pflanzen von der Wasserseite aus zu untersuchen.

Weitere Informationen Reporter fischen halbe Tonne Schrott aus der Alster Alte Fahrräder, Einkaufswagen und Computer: Hamburger Journalisten haben bei einer Tauchaktion rund 500 Kilogramm Müll aus der Alster gehoben. (16.10.2022) mehr

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 19.10.2022 | 19:30 Uhr