"Alle suchen Ulf": Täglich eine Woche Wohnmobil-Urlaub gewinnen Stand: 23.01.2023 05:00 Uhr Unser Moderator Ulf Ansorge ist bald auf geheimer Route in einem Wohnmobil in Hamburg unterwegs. Wenn Sie ihn als Erstes finden und das richtige Codewort nennen, können Sie vom 30. Januar bis zum 3. Februar täglich eine Woche Wohnmobil-Urlaub gewinnen.

Auf seiner Tour durch Hamburg parkt Ulf jeden Morgen an einem anderen Ort in der Stadt. Das Wohnmobil, mit dem er unterwegs ist, ist an dem Logo von NDR 90,3 und dem Hamburg Journal zu erkennen.

So finden Sie Ulf und gewinnen einen Wohnmobil-Urlaub

Hinweise auf Ulfs geheimen Aufenthaltsort gibt es bei NDR 90,3, im Hamburg Journal und in der NDR Hamburg App. Jeden Morgen gegen 7.12 Uhr hören Sie bei NDR 90,3 außerdem das Codewort, das Ihr Türöffner zu Ferien im Wohnmobil sein kann. Das Codewort variiert jeden Tag. Die erste Person, die an Ulfs Wohnmobiltür klopft und das richtige Codewort nennt, gewinnt.

Der Gewinn: Wohnmobil-Miete und Tankgeld

Zu gewinnen gibt es vom 30. Januar bis 3. Februar täglich eine Woche Wohnmobil-Urlaub. Der Gewinn beinhaltet die Caravan-Miete für das Modell: "Adria Twin ALL-IN 600 SP" (falls dieses Modell nicht verfügbar ist, wird ein vergleichbares oder höherwertiges Modell gestellt) - und zuzüglich jeweils 400 Euro Tankgeld, das per Bank-Überweisung ausgezahlt wird.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen volljährig sein und die Teilnahmebedingungen akzeptieren.

