Aktivisten aus der Zufahrt zur Köhlbrandbrücke gefräst Stand: 23.03.2023 11:09 Uhr Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" haben am Donnerstagmorgen die Hamburger Köhlbrandbrücke blockiert. Mehrere von ihnen klebten sich auf der Fahrbahn fest.

Von der A7 kommend Richtung Osten geht noch nichts mehr. Die Köhlbrandbrücke ist noch immer einseitig voll gesperrt. Mehrere Aktivistinnen und Aktivisten hatten sich dort mit ihren Händen auf der Straße festgeklebt - dieses Mal mit einem schnell aushärtenden Beton statt eines Klebers. Wie immer in solchen Fällen wurde der Technische Zug der Hamburger Polizei gerufen. Die Spezialisten und Spezialistinnen haben alles an Bord, um die Aktivisten und Aktivistinnen von der Straße zu lösen.

Fahrbahn muss ausgebessert werden

Weil die Aktivistinnen und Aktivisten in diesem Fall aber Beton nutzten, konnten die Einsatzkräfte sie nicht so leicht lösen. Stattdessen mussten die Hände - großflächig - aus der Fahrbahn gefräst werden. Diese muss nun ausgebessert werden und die Strecke bleibt darum noch eine Weile gesperrt. Die Polizei leitet den Verkehr an der Blockade vorbei. Autofahrerinnen und Autofahrern riet sie, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Gespräche zwischen Politik und "Letzter Generation"

Erst am Dienstag hatte es im Rathaus Gespräche zwischen SPD und Grünen mit der "Letzten Generation" gegeben. Dabei waren sich offenbar alle Seiten einig, sich erneut treffen zu wollen.

Aktivisten hatten mit Störaktionen gedroht

Anfang des Monats hatten Klimaaktivistinnen und -aktivisten von der "Letzten Generation" Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und mehreren Fraktionsvorsitzenden der Bürgerschaft in einem Brief ein Ultimatum gesetzt und mit Störaktionen gedroht. Sie sollten sich für einen "Gesellschaftsrat" einsetzen, der sich Gedanken darüber macht, wie Deutschland bis 2030 klimaneutral wird. Anderenfalls wollten die Aktivisten und Aktivistinnen für eine "maximale Störung der öffentlichen Ordnung sorgen".

