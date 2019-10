Stand: 02.10.2019 08:26 Uhr

Airbus-Erfolgsmodell: Toulouse hat die Nase vorn

Das Hamburger Airbus-Werk in Finkenwerder geht beim Rennen um eine neue Produktionslinie für die A320-Familie mit mehreren Hundert Jobs wahrscheinlich leer aus. Im Gespräch mit NDR 90,3 sagte Airbus-Vorstandsmitglied Michael Schöllhorn, dass derzeit das französische Toulouse die Nase vor habe.

Freie Flächen in Toulouse

Noch sei zwar nicht entschieden, wo Airbus seinen neuen Verkaufsschlager A321 in der Langstreckenversion montieren wird. Toulouse habe aber eine Reihe von Vorteilen, sagte Schöllhorn. "Es gibt freie Fläche, das haben wir in Hamburg nicht. In Toulouse gibt es 1.000 Mitarbeiter, die durch den A380 ihre Arbeit verlieren werden in den nächsten Jahren. Diese Hausaufgaben haben wir in Hamburg schon gemacht."

Offene Stellen in Hamburg nicht besetzt

Zudem sei das Werk in Finkenwerder in den vergangenen Jahren stark gewachsen, nicht alle offenen Stellen in der Hansestadt könne man aktuell besetzen, so der Airbus-Manager. "Wenn Sie diese drei Dinge zusammennehmen, gibt es eine ziemlich gute Logik, warum Toulouse im Moment vorn dran ist."

Hamburg bleibe aber unabhängig von der Endmontage der Standort, von dem aus die gesamte Produktion der A320-Familie gesteuert wird.

