Stand: 15.03.2019 18:19 Uhr

Abtreibungsgegner zeigt Pro-Familia-Vorsitzende an

Kann und darf ein Abtreibungsgegner, der Dutzende Ärztinnen angezeigt hat, anonym bleiben? Um diese Frage ging es am Freitag vor der Pressekammer des Hamburger Landgerichts. Angeklagt ist die Hamburger "Pro Familia"-Vorsitzende Kersten Artus, die auch schon für die Linke in der Bürgerschaft saß. Ihr wird vorgeworfen, Namen und Bild eines Mannes veröffentlicht zu haben, der Ärztinnen mit Klagen überzieht. Möglich ist das durch den Paragrafen 219a, der Werbung für Schwangerschaftsabbrüche verbietet. Am Freitag hat eine Reform des Paragrafen den Bundesrat passiert, die genau dies indes zukünftig ermöglichen soll.

Prozess: Abtreibungsgegner will anonym bleiben NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 15.03.2019 17:00 Uhr Autor/in: Andreas Gaertner Die Hamburger Vorsitzende von "Pro Familia" ist vor dem Landgericht angeklagt. Sie hatte den Namen eines Abtreibungsgegners veröffentlicht, der Dutzende Ärztinnen angezeigt hatte.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Abtreibungsgegner möchte anonym bleiben

Bislang aber kann schon die Information, dass eine Praxis Abbrüche anbietet, zu einer Anzeige führen. Aus diesem Grund wurde die Gießener Ärztin Kristian Hänel bereits zu einer Geldstrafe von 6.000 Euro verurteilt. Der Kläger auch in diesem Fall: der Abtreibungsgegner, der anonym bleiben möchte.

Jagd auf Ärzte als "Hobby"

In einem Zeitungsinterview hatte er allerdings - unter Pseudonym - seine Jagd auf Ärzte schon als "Hobby" bezeichnet. Mehr als 60 Menschen hat er bereits angezeigt und eine neue Diskussion über Abtreibungen in Gang gebracht.

Das Gericht ließ am Freitag durchblicken, dass deshalb möglicherweise auch keine Verletzung seine Persönlichkeitsrechts vorliege. Offen ist vor allem noch die Frage, ob die Angeklagte Artus ein Bild des Mannes über Twitter teilen durfte. Bis Ende April will das Landgericht darüber entscheiden.

Solidaritäts-Kundgebung von Grünen und Linken

Vor dem Prozess hatte es eine Solidaritäts-Kundgebung für Artus gegeben - mit angeklagten Ärztinnen - aber auch mit Politikern der Grünen und der Linken.

Weitere Informationen Demos gegen Werbeverbot für Abtreibungen In Kiel, Lübeck und etwa 30 weiteren deutschen Städten haben insgesamt mehrere Tausend Menschen gegen das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche demonstriert. (29.01.2019) mehr Paragraf 219a: Protest auch in Hamburg In fast 30 Städten hat es Demonstrationen für einen freien Zugang zu Informationen über Schwangerschaftsabbrüche gegeben. Auch in Hamburg protestierte ein Bündnis. (26.01.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 15.03.2019 | 17:00 Uhr