Abriss der Cremonbrücke in Hamburg beginnt am Donnerstag Stand: 25.10.2021 16:49 Uhr Der Zeitplan für den Rückbau der Cremonbrücke in Hamburg steht fest. Der Abriss beginnt noch diese Woche. Dafür ist eine Vollsperrung der Willy-Brandt-Straße geplant.

Ab Donnerstagabend um 22 Uhr bis Montagmorgen um 5 Uhr wird die Willy-Brandt-Straße voll gesperrt. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten in beide Richtungen weiträumig ausweichen - am besten über den Ring 1 vom Holstenwall über die Lombardsbrücke bis zum Wallringtunnel.

Überquerung der Straße in Zukunft ebenerdig

Am Wochenende soll die alte blaue Fußgängerbrücke abgerissen werden: drei Treppentürme, drei Rolltreppen und der eigentliche Brückenüberbau. Statt obendrüber können die Menschen zukünftig die sechsspurige Straße ebenerdig überqueren.

Denkmalverein kämpfte für den Erhalt

Lange hatte der Denkmalverein für den Erhalt des knapp 40 Jahre alten Bauwerks gekämpft. Die in der Stahlbauweise errichtete Brücke sei eine architektonische Skulptur, ein Zeugnis ihrer Zeit. Wer das noch einmal sehen will, muss sich beeilen. Am Donnerstag kommen die Abrissbagger.

Rückbau der Fundamente bis Jahresende

Der komplette Rückbau, auch der der Fundamente an der Deichstraße, dem Hopfenmarkt und der Straße Holzbrücke soll dann bis Ende des Jahres fertig sein.

