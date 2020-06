Stand: 08.06.2020 13:42 Uhr - NDR 90,3

Ab 18. Juni Hamburger Kitas in eingeschränktem Regelbetrieb

Nach monatelangen Corona-Einschränkungen dürfen in Hamburg vom 18. Juni an wieder alle Kinder die Kindertagesstätten besuchen. In Absprache mit den Trägern soll in einem eingeschränkten Regelbetrieb zunächst eine Betreuung von 20 Stunden pro Woche möglichst an drei Wochentagen gewährleistet werden. Das sagte Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) am Montag. Das Infektionsgeschehen sei in Hamburg auf einem "beherrschbaren Niveau". Deshalb sei es möglich, alle Kinder früher als geplant wieder in die Kitas zurückkehren zu lassen.

"Umsicht von allen gefordert"

"Die Erfahrungen aus der Praxis der vergangenen Wochen zeigen uns, dass sich kein Infektionsgeschehen in den Kitas entwickelt hat", sagte die Senatorin. "Dennoch: Das Virus ist nicht verschwunden, und es ist weiter Umsicht und auch etwas Rücksicht von allen gefordert."

Schrittweise Öffnung seit 18. Mai

Am 20. März waren die Kitas in Hamburg wegen der Corona-Pandemie geschlossen worden, lediglich eine Notbetreuung vor allem für Kinder, deren Eltern in systemrelevanten Bereichen wie dem Gesundheitswesen oder bei Polizei und Feuerwehr beschäftigt sind, wurde aufrechterhalten. Ende April war die Notbetreuung auf Kinder berufstätiger Alleinerziehender ausgeweitet worden. Seit dem 18. Mai werden in den Hamburger Kitas bereits die Fünf- und Sechsjährigen betreut, seit dem 4. Juni dürfen dann auch Viereinhalbjährige und ihre Geschwisterkinder wieder in die Kitas.

Bereits am vergangenen Donnerstag hatte Leonhard im Interview mit dem Hamburg Journal im NDR Fernsehen gesagt: "Unser Ziel im Moment ist es, so vielen Kindern wie möglich in den Kitas wieder Zugang zu verschaffen und vor den Sommerferien möglichst noch alle dort begrüßen zu dürfen."

