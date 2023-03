Stand: 13.03.2023 21:33 Uhr ADFC kritisiert Handelskammer wegen Forderung zu Bewohnerparken

Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub Hamburg (ADFC) wirft der Handelskammer vor, die Verkehrswende zu stoppen. Die Wirtschafts-Vertretung hatte von der Verkehrsbehörde gefordert, in Hamburg künftig keine Bewohnerparkzonen mehr auszuweisen und keine Auto-Parkplätze mehr abzubauen. Drohszenarien, dass Betriebe abwandern würden, seien populistisch, so der Fahrradclub. Er fordert: Stattdessen müsse ein Teil der vorhandenen Kfz-Parkplätze in ganz Hamburg für den Wirtschaftsverkehr exklusiv reserviert werden.

