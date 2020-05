Stand: 28.05.2020 06:00 Uhr - NDR 90,3

ADAC: Zu Pfingsten wird es trotz Corona voll

Wer über die Pfingst-Feiertage mit dem Auto im Norden unterwegs sein will, muss sich auf Wartezeiten einstellen. Zwar sei wegen der Corona-Krise mit weniger Stau zu rechnen als im Vorjahr, voll werde es aber trotzdem, meint der ADAC.

Für zusätzlichen Verkehr sorgen der Ferienbeginn in Bayern und Baden-Württemberg sowie ein schulfreier 2. Juni in Mecklenburg-Vorpommern, Bremen und Niedersachsen. Außerdem wurde das Feiertagsfahrverbot für Lkw wegen der Pandemie ausgesetzt.

Ab Freitagnachmittag wird es voll

"Besonders viel wird es sich auf der A1 und A7 stauen und zwar rund um Hamburg, rund um Bremen und rund um Hannover. Und auch auf den Küstenstraßen kann es das ganze Wochenende voll werden", sagte ADAC-Verkehrsexperte Hans Pieper. Die meisten Staus erwartet er für den Freitagnachmittag und -abend, den Sonnabendvormittag sowie den Montagnachmittag.

Ostern und Himmelfahrt waren Staus kürzer

An den letzten Feiertagen hatte Corona für erheblich weniger Verkehr gesorgt. So ging die Staulänge laut ADAC am Gründonnerstag im Vergleich zum Vorjahr um 95 Prozent zurück. Rund um Christi Himmelfahrt sank der Wert um 40 Prozent.

