ADAC-Pannenhelfer in Hamburg jetzt mit E-Bikes unterwegs Stand: 07.10.2020 17:20 Uhr Wer in Hamburgs Innenstadt mit dem Auto liegen bleibt, könnte künftig Pannenhilfe von einem radelnden ADAC-Mitarbeiter bekommen. Bis Ende Oktober läuft ein Test in besonders staugeplagten Gebieten.

Zwei Mitarbeitende sind mit dem schnellen E-Bike mit Anhänger unterwegs. Einer von ihnen ist Marco Biehl. Ob und wann er für die Pannenhilfe vom Auto aufs Fahrrad umsteigt, entscheidet er selbst. "Also man muss schon vorher im Wetterradar gucken, ob man wirklich radeln möchte", sagt Biehl. Trotz 70 Kilo Ausrüstung im Anhänger kommt er mit seinem Pedelec im Hamburger Großstadtverkehr überall gut durch. Drei Viertel der üblichen technischen Probleme kann Biehl mit seiner Ausrüstung beheben.

Nur wenige Pannensituationen nicht lösbar

Nicht möglich sind dagegen Batteriewechsel, Reifenwechsel und Arbeiten an den Achsen und Bremsen. Die dafür nötigen Gegenstände sind für den Fahrradanhänger einfach zu schwer oder zu sperrig. Auch Abschleppen wird eher schwierig. In Berlin sind die ADAC-Pannenhelfer bereits seit 2016 mit Fahrrädern unterwegs. In Hamburg sollen sie vor allem zwischen dem Ring 1 und dem Ring 2 zum Einsatz kommen.

Autofahrer loben Schnelligkeit der Pannenhelfer

Die meisten Autofahrenden sind begeistert von dem neuen Angebot in Hamburg und überrascht, wie schnell die Pannenhelfer mit ihrem E-Bike vor Ort sind. Marco Biehl kann sich gut vorstellen, auch dann weiterzuradeln, wenn der Testbetrieb im Oktober endet. Das viele Radfahren macht ihm nichts aus. Mehr als 70 Kilometer lang war die bisher längste Strecke, die er zurückgelegt hat. In seiner Freizeit hält er sich mit Laufen fit.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 07.10.2020 | 19:30 Uhr