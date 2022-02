ADAC Mobilitätsindex: Längere Staus in Hamburg

Stand: 21.02.2022 17:47 Uhr

In Hamburg ist die Länge der Staus in vier Jahren um 25 Prozent gestiegen, nur in Berlin gab es pro Autobahnkilometer mehr Staus. Das ergab der erstmals ermittelte Mobilitätsindex des ADAC.