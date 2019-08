Stand: 09.08.2019 16:59 Uhr

A7 wird an drei Wochenenden gesperrt

Vor der Eröffnung der zweiten Röhre des Lärmschutztunnels an der A7 in Hamburg-Schnelsen müssen sich Autofahrer noch auf noch drei Autobahnsperrungen einstellen. Die erste findet am Wochenende 16. bis 18. August statt und betrifft nur die Fahrbahn in Richtung Flensburg/Kiel beziehungsweise Heide (zur A23) - und zwar den Abschnitt zwischen Stellingen und Schnelsen beziehungsweise Eidelstedt.

Die Sperrung dauert vom Freitag, den 16. August, 22 Uhr, bis zum folgenden Montag, 5 Uhr, an. In der Zeit soll auf der Fahrbahn Richtung Norden offenporiger Asphalt eingebaut werden, der besonders lärmmindernd ist. 140 Lkw-Ladungen mit rund 3.500 Tonnen Mischgut müssen dafür herangeschafft werden.

Asphaltierungsarbeiten nur bei gutem Wetter möglich

Autofahrer aus dem Süden sollten möglichst weiträumig über die A1 und die A21 ausweichen. Innerhalb der Stadt wird eine Umleitung von Stellingen über die Kieler Straße und die Holsteiner Chaussee eingerichtet. Möglich ist das Ganze aber nur bei gutem Wetter. Bei schlechter Witterung müssten der Asphalteinbau und die Sperrung der Fahrbahn in Richtung Norden verschoben werden.

Weitere Vollsperrungen geplant

Ende Oktober wird die A7 rund um den Tunnel Schnelsen dann vollständig gesperrt - sowohl Richtung Norden als auch Richtung Süden. Am Wochenende 25. bis 28. Oktober werden die Spuren so umgebaut, wird der gesamte Verkehr für einige Wochen durch die neue östliche Röhre rollt. Und um beiden Röhren freizugeben, muss die Autobahn dann am ersten Dezember-Wochenende noch einmal komplett gesperrt werden. Am 9. Dezember ab 5 Uhr soll der Verkehr dann das erste Mal durch beide Röhren im Tunnel Schnelsen fließen.

Drei A7-Vollsperrungen bis Jahresende NDR 90,3 - 09.08.2019 17:00 Uhr Für den Ausbau der A7 bei Stellingen stehen drei weitere Sperrungen an. Die erste findet am Wochenende vom 16. bis 19. August statt und gilt nur Richtung Norden. Dietrich Lehmann berichtet.







Lamellenaustausch kommt voran

Unterdessen kommt der Austausch zweier Lamellen an der A7 südlich des Elbtunnels bei Waltershof planmäßig voran. Die besondere Verkehrsführung, bei der eine Fahrspur in Richtung Hannover auf die Gegenfahrbahn verlegt wurde, soll an diesem Wochenende zurückgebaut werden. Die Lamellen aus Stahl verbinden die Brückenelemente, aus denen die A7 auf rund vier Kilometern südlich des Elbtunnels besteht. Nach mehr als 40 Jahren sind die fast 100 Fahrbahnverbindungen sanierungsbedürftig. Ab kommendem Jahr soll der Autobahnabschnitt saniert und von sechs auf acht Spuren verbreitert werden.

