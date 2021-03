A7 wieder frei: Vollsperrung in Hamburg ist aufgehoben Stand: 01.03.2021 06:48 Uhr Die Autobahn 7 zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Eidelstedt und -Volkspark ist nach einer Vollsperrung bereits am Sonntagabend wieder freigegeben worden - und damit früher als geplant.

Grund für die Sperrung war die vollständige Inbetriebnahme des Lärmschutztunnels an der A7 in Hamburg-Stellingen gewesen. Nach Angaben der Autobahn GmbH Nord war die Vollsperrung eigentlich bis am Montag um 5.00 Uhr geplant gewesen. Ein Polizeisprecher sagte am frühen Montagmorgen, die Arbeiten seien deutlich schneller abgeschlossen geworden als gedacht. Der Verkehr fließe seit 22.45 Uhr am Sonntagabend wieder.

Je drei Fahrspuren in beiden Tunnelröhren in Betrieb

Offiziell war die Fertigstellung des rund 900 Meter langen Tunnels bereits Anfang Februar verkündet worden. Witterungsbedingt mussten die Abschlussarbeiten und demnach die Vollsperrung jedoch verschoben werden.

Ab sofort stehen den Autofahrerinnen und Autofahrern nun beide Tunnelröhren mit jeweils drei Fahrspuren zur Verfügung. Auch die Auffahrt Stellingen in Richtung Kiel/Flensburg/Heide ist geöffnet.

