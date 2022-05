A7 in Hamburg noch bis 5 Uhr voll gesperrt Stand: 15.05.2022 21:22 Uhr Die Asphaltierungsarbeiten auf der Autobahn 7 in Hamburg gehen weiter. Sonntagabend ein Teilstück komplett gesperrt.

Um 21 Uhr hat die Vollsperrung der A7 am Sonntag zwischen Hamburg-Volkspark und dem Autobahndreieck Hamburg-Nordwest begonnen. Sie dauert bis Montagmorgen um 5 Uhr an, dann sollen je zwei Fahrspuren in Richtung Norden (Flensburg/Kiel) und Süden (Hannover) wieder freigegeben werden.

Lange Staus auf der A7 am Sonnabend

Am Samstagabend war eine Sperrung zwischen Volkspark und dem Lärmschutztunnel Stellingen in Richtung Flensburg vorzeitig aufgehoben worden. Zuvor hatte es wegen der Bauarbeiten lange Staus gegeben.

Noch eine nächtliche Vollsperrung ab 22. Mai

Eine weitere nächtliche Vollsperrung der A7 droht ab Sonntag, 22. Mai, 21 Uhr, bis Montag, 23. Mai, 5 Uhr, zwischen Hamburg-Volkspark und dem Dreieck Hamburg-Nordwest.

