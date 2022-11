A7 in Hamburg: Mehrtägige Vollsperrung ab 17. November Stand: 10.11.2022 17:09 Uhr Wegen Bauarbeiten für den Lärmschutztunnel Altona wird ein Abschnitt der Autobahn 7 in Hamburg-Mitte November für insgesamt 79 Stunden voll gesperrt. Mehrere Brücken sollen abgerissen werden.

Die A7 wird zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Waltershof und Hamburg-Volkspark vom 17. November um 22 Uhr bis zum 21. November um 5 Uhr in beiden Richtungen voll gesperrt, wie die Autobahn GmbH Nord ankündigte. Auch der Elbtunnel ist damit von der Sperrung betroffen. Die Anschlussstellen werden bereits ab 21 Uhr gesperrt.

Ab dem 18. November um 22 Uhr wird die Sperrung erweitert: Dann wird die Fahrbahn bereits ab der Anschlussstelle Hamburg-Heimfeld voll gesperrt. Grund dafür sind Arbeiten im Bereich der K20 Hochstraße Elbmarsch südlich des Elbtunnels.

Staus erwartet

Die Autobahn GmbH Nord betonte, dass besonders am 18. November mit einem erheblichen Verkehrsaufkommen und Behinderungen auf den Umleitungen und Ausweichrouten gerechnet werden müsse. Logistik- und Transportunternehmen sollten ihre geplanten Fahrten umdisponieren oder mehr Zeit einplanen. Pendlerinnen und Pendlern werde dringend empfohlen, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen oder im Homeoffice zu arbeiten. Auf unnötige Fahrten solle verzichtet werden.

Empfehlung: Bereich weiträumig umfahren

Wer doch Auto fahren muss, dem empfiehlt die Autobahn GmbH Nord den Bereich weiträumig zu umfahren - und zwar über die A1 (Bremen-Lübeck), die A21 (Bargteheide-Bad Segeberg) und die B205 (Bad Segeberg-Neumünster). Die innerstädtischen Umleitungen erfolgen ab den Anschlussstellen Hamburg-Heimfeld und Hamburg-Volkspark: Autofahrende sollen in Fahrtrichtung Süden an der Anschlussstelle Hamburg-Volkspark der Beschilderung "Elbbrücken" über die B4 weiter zu A1 und A7 folgen. In Richtung Norden wird der Verkehr an der Anschlusstelle Hamburg-Heimfeld über die Bedarfsumleitung U7 geleitet. Aus dem Süden kommender Hafenverkehr könne an der Anschlusstelle Hamburg-Heimfeld der Bedarfsumleitung U21 Richtung Hafen folgen.

Mögliche Ausweichstrecken Richtung Innenstadt

Autofahrende, die von der A23 Richtung Süden unterwegs sind, können an der Anschlusstelle Pinneberg-Nord abfahren und Ziele im Westen Hamburgs über den Westring/L103 erreichen. Aus dem Norden kommend, können Autofahrende die Hamburger Innenstadt erreichen, wenn sie die Ausfahrt Schnelsen-Nord nutzen und über die Flughafenumgehung B432, B433 und die Alsterkrugchaussee fahren. Sie können auch in Hamburg-Schnelsen abfahren und über die Kollaustraße in die Innenstadt gelangen.

Abrissarbeiten an drei Brücken

Während der Vollsperrung sollen die Arbeiten am Lärmschutztunnel Altona weitergehen. Konkret soll der Abbruch der Brücken Osdorfer Weg und Bahrenfelder Chaussee fortgesetzt werden. Zudem soll die Brücke Kielkamp/Lutherhöhe abgebrochen werden. Eine provisorische Behelfsbrücke soll ermöglichen, dass Fußgängerinnen und Fußgänger und der Radverkehr dort während der Bauzeit weiterhin die A7 überqueren können.

Lärmschutztunnel soll bis 2028 fertig sein

Der gut zwei Kilometer lange Lärmschutztunnel Altona über der dann auf acht Spuren ausgebauten A7 soll bis 2028 fertig sein. Im Zusammenhang mit den Bauarbeiten hatte es bereits im Juli zwei mehrtägige Vollsperrungen auf der A7 in Hamburg gegeben.

