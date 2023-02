A7 in Hamburg: Elbtunnel-Röhren abwechselnd gesperrt Stand: 10.02.2023 20:08 Uhr Wegen Sanierungsarbeiten ist eine erste Röhre des Elbtunnels auf der Autobahn 7 in Hamburg bis Mitte März gesperrt. Danach soll eine weitere Röhre gesperrt werden.

Autofahrerinnen und Autofahrern sollen aber weiterhin drei Fahrstreifen je Fahrtrichtung zur Verfügung stehen: Zwei in Richtung Norden in der zweiten Tunnelröhre, zwei in Richtung Süden in der vierten Röhre und jeweils ein Fahrstreifen in Richtung Norden und in Richtung Süden in der dritten Röhre. Mitte März soll die Sanierung der Verkehrstechnik in der ersten Elbtunnel-Röhre abgeschlossen sein.

Sperrung der zweiten Tunnelröhre ab Mitte März

Die Sperrung der zweiten Elbtunnel-Röhre soll dann vom 18. März um 20 Uhr bis zum 19. März um 6 Uhr eingerichtet werden. Im Anschluss stehen den Autofahrerinnen und Autofahrer weiterhin drei Fahrstreifen je Fahrtrichtung zur Verfügung: Zwei in Richtung Norden in der ersten Tunnelröhre, zwei in Richtung Süden in der vierten Röhre und jeweils ein Fahrstreifen in Richtung Norden und in Richtung Süden in der dritten Röhre.

Vollsperrung der A7 in Hamburg Ende März

Die Arbeiten in der zweiten Elbtunnel-Röhre sollen Ende April abgeschlossen sein. In den Zeitraum der Sanierung fällt damit auch eine Vollsperrung der A7 vom 24. bis zum 27. März zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Heimfeld und Hamburg-Volkspark. In dieser Zeit ist der Elbtunnel dann komplett gesperrt.

