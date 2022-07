A7 in Hamburg: Am Wochenende Vollsperrung Richtung Süden Stand: 18.07.2022 10:49 Uhr Auf der Autobahn 7 wird es wegen Bauarbeiten für den Lärmschutztunnel in Altona an den beiden letzten Juli-Wochenenden Fahrbahnsperrungen geben. Für Autofahrerinnen und Autofahrer gibt es Umleitungen.

Nach dem halbseitigen Abbruch der Brücken Behringstraße, Osdorfer Weg und Bahrenfelder Chaussee wird der Bau des Autobahndeckels in Altona an den letzten beiden Juli-Wochenenden mit dem Einbau der ersten Tunnelelmente fortgesetzt, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Geplant ist, neben den halbseitig abgerissenen Brücken der kreuzenden Verkehrswege Osdorfer Weg und Bahrenfelder Straße Fertigteilträger einzubauen. Die Tunnelelemente sollen die Brückenfunktion übernehmen. An der dritten Querung, der Behringstraße, verzögern sich die Arbeiten. In diesem Bereich unmittelbar nördlich des Elbtunnels bestünden besondere Grundwasserverhältnisse, erklärte die Autobahngesellschaft. Der gut zwei Kilometer lange Autobahndeckel über der dann auf acht Spuren ausgebauten A7 soll bis 2028 fertig sein.

Fahrbahnsperrung Richtung Süden am Wochenende

Durch die Bauarbeiten kommt es am Wochenende vom 22. Juli, ab 22 Uhr, bis zum 25. Juli, 5 Uhr, zur Sperrung der Fahrbahn Richtung Süden zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Volkspark und Hamburg-Waltershof. Damit ist auch der Elbtunnel in Richtung Süden gesperrt. Außerdem wird die Auffahrtsrampe Richtung Süden in Hamburg-Stellingen gesperrt.

Autofahrende können mehrere Umleitungen nutzen

Aus dem Norden kommenden Reisenden mit dem Fahrziel Hamburger Innenstadt wird empfohlen, den gesperrten Bereich der A7 weiträumig zu umfahren.

Reisende können Hamburg großräumig über die B205, A21 und A1 umfahren

Reisende können in Fahrtrichtung Hannover ab der Anschlussstelle Hamburg-Volkspark bzw. Hamburg-Stellingen den Schildern "Elbbrücken" folgen und über die A1 oder die B75 und B73 zurück zur A7 fahren

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, ab Schnelsen-Nord über die Flughafenumgehung B432 und B433 und die Alsterkrugchaussee zu fahren

Ab Hamburg-Schnelsen kann man auch über die Kollaustraße in die Innenstadt gelangen

Sperrung Richtung Norden am letzten Juli-Wochenende

Vom 29. Juli, 22 Uhr, bis zum 1. August, 5 Uhr, wird dann die Fahrbahn Richtung Norden zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Heimfeld und Hamburg-Stellingen gesperrt. Am zweiten Einbauwochenende kommt es außerdem zu Einschränkungen auf der Schnackenburgallee. Sie sollte weiträumig umfahren werden. Ferner ist die Anschlussstelle Hamburg-Volkspark voll gesperrt.

Gesperrter Bereich sollte weiträumig umfahren werden

Aus Süden kommenden Reisenden stehen dann folgende Umleitungen zur Verfügung:

Hamburg großräumig über die A1, A21 und B205 umfahren

In Richtung Flensburg wird der Verkehr ab der Anschlussstelle Hamburg-Heimfeld über die Bedarfsumleitung U7 über die B73, B75 Elbbrücken, über die B4 zur Anschlussstelle Hamburg-Stellingen zurück auf die A7 geleitet

Hafenverkehre aus Hannover können ab Hamburg-Heimfeld der Bedarfsumleitung U21 Richtung Hafen folgen

Innerstädtische Umleitungen

Die Umleitung 3 führt im Innenstadtbereich weiträumig die Verkehre Richtung Norden zur A7-Auffahrt Hamburg-Stellingen

Die Bedarfsumleitung U48 leitet die Verkehre Richtung Süden von der Schnackenburgallee über den Bornkampsweg, Bahrenfelder Chaussee und Von-Sauer-Straße zur Auffahrt Richtung Süden an der Anschlussstelle Hamburg-Bahrenfeld

