A7-Vollsperrung und Baustellen bei der S-Bahn: Die Stauschau im Oktober Stand: 01.10.2023 00:01 Uhr Im Oktober gibt es weniger geplante Sperrungen in Hamburg - das ist die gute Nachricht. Die nicht so gute: Der Elbtunnel wird gesperrt und bei der S-Bahn wird relativ viel gebaut.

55-Stunden-Sperrung der A7 ab 6. Oktober

Die Autobahn 7 in Hamburg wird im Oktober ein ganzes Wochenende lang voll gesperrt: Und zwar vom 6. bis 9. Oktober zwischen den Anschlusstellen Hamburg-Volkspark und -Heimfeld - also inklusive des Elbtunnels. Es werden neue Tunnel-Elemente für den Deckel Altona gebaut.

Während der voraussichtlich 55 Stunden dauernden Sperrung führt die innerstädtische Umleitung Richtung Süden ab Hamburg-Stellingen über die B5 zur A1 und zur A7. Richtung Norden geht es ab Hamburg-Heimfeld über die U7 zu den Elbbrücken, dann über die B75 und B5 östlich der Alster Richtung Hamburg-Stellingen auf die A7.

Vollsperrung der Köhlbrandbrücke an zwei Wochenenden

An zwei Wochenenden wird an der Köhlbrandbrücke im Oktober gebaut. Dafür wird die Brücke vom 13. bis 16. Oktober und vom 20. bis 23. Oktober vollständig gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Kattwykbrücke und ist vor Ort ausgeschildert.

Schienenersatzverkehr bei der S-Bahn

Bis zum 7. Okotber sowie vom 9. bis zum 12. Oktober fahren keine S-Bahnen zwischen Sternschanze und Hauptbahnhof, davon sind die Linien S21 und S31 betroffen. Und: Bei der S-Bahn Hamburg gibt es am Wochenende 7./8. Oktober zusätzliche Einschränkungen. Dann wird zwischen Altona und Hauptbahnhof gearbeitet und es fahren auch hier Busse statt Züge. Davon sind die S-Bahnlinien S2, S3, S21 und S31 betroffen.

Bei der S2 und S21 gibt es einen Ersatzverkehr zwischen Stellingen und Holstenstraße vom 14. bis zum 29. Oktober. Und bei S3 und S31 im gleichen Zeitraum zwischen Stellingen und Sternschanze.

Sperrungen bei der U1 und U3

Fahrgäste der Linie U1 müssen sich noch im Oktober auf weitere Einschränkungen einstellen. Zwischen den Haltestellen Jungfernstieg und Hauptbahnhof Süd stehen Bauarbeiten an. Eine Sperrung wird von Montag, 9. Oktober, bis einschließlich Sonntag, 5. November, eingerichtet. Außerdem fährt zwischen Norderstedt Mitte und Garstedt von Montag, 9. Oktober, bis einschließlich Freitag, 27. Oktober, ein Pendelzug.

Auch bei der U3 gibt es eine Wochenend-Sperrung: Von Freitagabend, 6. Oktober, bis Sonntag, 8. Oktober, fahren keine Züge zwischen den Haltestellen St. Pauli und Rathaus - stattdessen werden Busse eingesetzt.

Straßensperrungen für Großveranstaltungen

In der Hamburger City gibt es im Oktober zwei Großveranstaltungen: Einmal der Köhlbrandbrücken-Lauf. Der ist am 3. Oktober. 4.000 Menschen freuen sich darauf, über die Köhlbrandbrücke zu laufen, die dafür natürlich zeitweise gesperrt wird.

Voll wird es am 2. und 3. Oktober in der Innenstadt. Hamburg ist in diesem Jahr Gastgeber für das Bürgerfest der deutschen Einheit. Das bedeutet: Aus ganz Deutschland werden Hunderttausende Menschen zu Gast sein. Es gibt einige Sperrungen in der Stadt.

