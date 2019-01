Stand: 11.01.2019 14:10 Uhr

A7-Großprojekte: Noch mindestens zehn Jahre

Auf welche Baustellen müssen sich Autofahrer auf der A7 in Hamburg und Schleswig-Holstein einstellen? Diese Frage haben Hamburgs Verkehrssenator Michael Westhagemann (parteilos) und sein Kollege aus Kiel, Bernd Buchholz (FDP), am Freitag gemeinsam geklärt. Ergebnis: Ausbau und Sanierung der A7 in beiden Ländern werden noch mindestens zehn Jahre dauern.

Lärmschutzdeckel, Verbreiterung und neue Brücke

Die nächsten Großprojekte sind der Bau des über zwei Kilometer langen Lärmschutzdeckels in Hamburg-Altona, die Verbreiterung der Autobahn südlich des Elbtunnels auf acht Spuren und der Neubau der Rader Hochbrücke über den Nord-Ostsee-Kanal bei Rendsburg. Spätestens 2026 muss ein Ersatzbau stehen, denn länger hält die 1972 fertiggestellte Brücke nach Einschätzung von Experten den Belastungen nicht stand.

Karte: Die drei Hamburger Deckel

Vollsperrungen im Februar

Der Bereichsleiter der Bundesprojektgesellschaft, Bernd Rothe, sagte, das Baurecht für den Altonaer Deckel werde im Februar erwartet. Am Südportal des Elbtunnels wird zurzeit eine neue Behelfsbrücke errichtet. Um die Verkehrsführung neu zu regeln, muss der Tunnelcomputer während zweier nächtlicher Vollsperrungen im Februar getestet und im April in Betrieb genommen werden.

Erst im vergangenen Dezember war nach vierjähriger Bauzeit der verbreiterte A7-Abschnitt zwischen der Hamburger Landesgrenze und dem Dreieck Bordesholm bei Kiel offiziell freigegeben worden. Weiter südlich - auf Hamburger Gebiet - läuft der Bau des Lärmschutzdeckels Schnelsen noch bis Ende des Jahres. Auch bei Neumünster ist der Ausbau noch nicht ganz abgeschlossen.

Die Autobahn-Pläne im Norden NDR 90,3 - 11.01.2019 15:00 Uhr Autor/in: Reinhard Postelt Hamburg und Schleswig-Holstein planen dieses Jahr umfangreiche Autobahnbauten. Verkehrssenator Michael Westhagemann und Verkehrsminister Bernd Buchholz stellten die Pläne in Hamburg vor.







Weitere Projekte: A1, A215 und Wilhelmsburger Reichsstraße

Saniert wird auch die A1 bei Neustadt, und die A215 nach Kiel bekommt Flüsterasphalt. In Hamburg soll die neue Wilhelmsburger Reichsstraße in diesem Jahr fertig werden, sagte Senator Westhagemann.

