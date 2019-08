Stand: 15.08.2019 07:20 Uhr

A7: Erste Sperrung ab heute Abend

Die Autobahn 7 bekommt am neuen Lärmschutztunnel in Hamburg-Schnelsen sogenannten Flüsterasphalt. Wenn das Wetter mitspielt und es nicht zu viel regnet, sollen die Arbeiten dafür am Wochenende stattfinden. Eine erste Sperrung dafür gibt es aber schon heute Nacht: Ab 22 Uhr ist die A7 zwischen dem Autobahndreick Nordwest und Schnelsen für vorbereitende Arbeiten dicht - bis Freitagmorgen um 5 Uhr.

Nur ein Vorgeschmack fürs Wochenende

Die große 55 stündige Sperrung beginnt dann am Freitag, 22 Uhr, und dauert bis zum folgenden Montag, 5 Uhr, an. Sie betrifft nur die Fahrbahn in Richtung Flensburg/Kiel beziehungsweise Heide (zur A23) - und zwar den Abschnitt zwischen Stellingen und Schnelsen beziehungsweise Eidelstedt. In der Zeit soll auf der Fahrbahn Richtung Norden offenporiger Asphalt eingebaut werden, der besonders lärmmindernd ist. 140 Lkw-Ladungen mit rund 3.500 Tonnen Mischgut müssen dafür herangeschafft werden. Bei schlechter Witterung müssten der Asphalteinbau und die Sperrung der Fahrbahn in Richtung Norden allerdings verschoben werden.

A7 ein Wochenende lang gesperrt NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 15.08.2019 19:30 Uhr NDR 90,3 Moderator Tobias Überall berichtet von der ersten der drei bevorstehenden A7-Sperrungen in Hamburg.







Umleitung über Holsteiner Chaussee

Für Autofahrer, die aus dem Süden kommen, empfiehlt die Verkehrsbehörde als Umleitung die A1 ab Horster Dreieck bis Bargteheide und von dort über die A21 und die B205 zur A7 bei Neumünster. Innerhalb der Stadt wird ab Stellingen eine Umleitung über die Kieler Straße und die Holsteiner Chaussee eingerichtet. Auch der Hamburger Flughafen warnt Fluggäste, die aus Richtung Süden kommen, vor der Sperrung. "Passagiere und Besucher sollten einen entsprechenden zeitlichen Mehrbedarf einplanen", teilte der Airport mit. Umleitungen würden ausgeschildert.

Noch zwei Vollsperrungen geplant

Am Wochenende vom 25. bis zum 28. Oktober wird die A7 rund um den Lärmschutztunnel in Schnelsen dann vollständig gesperrt - sowohl Richtung Norden als auch Richtung Süden. Dann soll die neue Oströhre in Betrieb genommen werden. Seit Juni 2018 rollt der gesamte Verkehr durch die zuerst gebaute Weströhre - Ende Oktober soll er in die zweite Röhre verlegt werden. Auch diese Verkehrsführung gilt nur vorübergehen. Erst nach einer weiteren Vollsperrung vom 6. bis zum 9. Dezember sollen die Autos auf je zwei Spuren durch beide Röhren fließen. Das gilt als Inbetriebnahme des gesamten Tunnels, wie Hamburgs Verkehrskoordinator Christian Merl am Freitag sagte.

Drei Spuren je Richtung ab Frühjahr 2020

Jeweils dreispurig werden Autofahrer die beiden rund 550 Meter langen Röhren erst ab Frühjahr 2020 nutzen können. Zuvor müssten nördlich und südlich des Tunnels automatisch zu öffnende Tore in den Mittelleitplanken eingebaut werden, sagte der Koordinator des Schnelsener Projekts, Peter Schreiber. Diese sollen bei einem Unfall im Tunnel erlauben, den Verkehr schnell in eine andere Röhre zu leiten. Für den Einbau muss jeweils eine Fahrspur in den Röhren gesperrt bleiben.

Drei A7-Vollsperrungen bis Jahresende NDR 90,3 - 09.08.2019 17:00 Uhr Für den Ausbau der A7 bei Stellingen stehen drei weitere Sperrungen an. Die erste findet am Wochenende vom 16. bis 19. August statt und gilt nur Richtung Norden. Dietrich Lehmann berichtet.







Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 15.08.2019 | 17:00 Uhr